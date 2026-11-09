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09 ноября, 11:15

Экономика

Все АЗС сети "Трасса" приостановили работу в Подмосковье

Все АЗС сети "Трасса" приостановили работу в Подмосковье

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Все автозаправочные станции сети "Трасса" в Подмосковье приостановили работу. Об этом сообщили в региональном министерстве энергетики. АЗС уже опечатали, доступ сотрудников к ним закрыт.

Заправки находились в лизинге у компании "Евротранс", которая испытывает финансовые трудности. Несколько банков уже подали к ней иски в арбитражный суд. Собственник имущества начал изымать автозаправочные станции, а самой компании грозит банкротство.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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