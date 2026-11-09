09 ноября, 11:15Экономика
Все АЗС сети "Трасса" приостановили работу в Подмосковье
Все автозаправочные станции сети "Трасса" в Подмосковье приостановили работу. Об этом сообщили в региональном министерстве энергетики. АЗС уже опечатали, доступ сотрудников к ним закрыт.
Заправки находились в лизинге у компании "Евротранс", которая испытывает финансовые трудности. Несколько банков уже подали к ней иски в арбитражный суд. Собственник имущества начал изымать автозаправочные станции, а самой компании грозит банкротство.
Об этом – в эфире телеканала Москва 24.