Все АЗС сети "Трасса" приостановили работу в Подмосковье

Все автозаправочные станции сети "Трасса" в Подмосковье приостановили работу. Об этом сообщили в региональном министерстве энергетики. АЗС уже опечатали, доступ сотрудников к ним закрыт.

Заправки находились в лизинге у компании "Евротранс", которая испытывает финансовые трудности. Несколько банков уже подали к ней иски в арбитражный суд. Собственник имущества начал изымать автозаправочные станции, а самой компании грозит банкротство.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.