Российские школьники и их родители смогут получать пояснения к оценкам за поведение

Школьникам и их родителям будут подробно объяснять, за что выставили ту или иную оценку за поведение. Об этом сообщили в Минпросвещения России.

В ведомстве отметили, что такая система нужна не только для поддержания дисциплины, но и для формирования у детей осознанного отношения к правилам.

Пилотный проект запустили не менее чем в 10 школах каждого региона. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.