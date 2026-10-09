Аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский обслуживают рейсы по согласованию

Аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщили в Росавиации. Ограничения введены для обеспечения безопасности полетов.

Пассажирам рекомендуют проверять статус рейсов перед выездом в аэропорт и следить за сообщениями авиакомпаний. В соцсетях публикуют многочисленные видео из Внуково, где в залах ожидания скопились толпы пассажиров.

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