Последнего победителя конкурса "Районы, кварталы" выберут с помощью рандомайзера

Телеканал Москва 24 выберет последнего победителя конкурса "Районы, кварталы". До 16:00 в эфире покажут район столицы, который заметно изменился за последние годы. Зрителям нужно угадать его и написать название в чат-боте, указав свое имя и номер телефона.

Победителя определят с помощью рандомайзера в 17:00. Всех 20 победителей конкурса пригласят на экскурсию по редакции и вручат подарки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.