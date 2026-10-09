В центре "Планета КВН" покажут яркое музыкально-цирковое шоу "Буратино". Зрителей ждет красочное представление с цирковыми трюками, любимыми с детства героями и живой музыкой.

Если хочется прикоснуться к истории русского театра, то стоит заглянуть в музей МХАТ в Камергерском переулке. Там открыта постоянная экспозиция с уборными режиссеров Константина Станиславского и Олега Ефремова, а также кабинетом Владимира Немировича-Данченко.

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