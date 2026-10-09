Расписание пригородных поездов Павелецкого направления МЖД изменится с 9 октября. Дело в том, что на станции Коломенская будут менять стрелочные переводы. В связи с этим у некоторых электричек изменится время отправления и прибытия.

Некоторые платформы составы будут проезжать без остановок, а несколько рейсов отменят. Привычное расписание вернут 12 октября.

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