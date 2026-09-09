Москвичей пригласили на бесплатные тренировки по танцевальному фитнесу

Благодаря проекту "Мой спортивный район" москвичи могут бесплатно заниматься спортом. 9 сентября на площадке спецпроекта "На высоте" ждут любителей танцевального фитнеса.

На дворовых и парковых площадках пройдут тренировки по бегу. Также москвичей приглашают в спортивные секции. На стадионе "Свиблово" состоятся соревнования по легкой атлетике, а в водно-спортивном комплексе "Буревестник" можно будет заняться рафтингом. В спорткомплексе "Эдельвейс" пройдут занятия для любителей футбола.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.