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09 сентября, 08:00

Спорт

Москвичей пригласили на бесплатные тренировки по танцевальному фитнесу

Москвичей пригласили на бесплатные тренировки по танцевальному фитнесу

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Благодаря проекту "Мой спортивный район" москвичи могут бесплатно заниматься спортом. 9 сентября на площадке спецпроекта "На высоте" ждут любителей танцевального фитнеса.

На дворовых и парковых площадках пройдут тренировки по бегу. Также москвичей приглашают в спортивные секции. На стадионе "Свиблово" состоятся соревнования по легкой атлетике, а в водно-спортивном комплексе "Буревестник" можно будет заняться рафтингом. В спорткомплексе "Эдельвейс" пройдут занятия для любителей футбола.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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