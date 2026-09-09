Более 20 новых услуг добавили в приложение "Госуслуги Москвы"

В приложении "Госуслуги Москвы" появились более 20 новых услуг. Теперь онлайн можно заказать поверку счетчика воды, оформить вывоз старых вещей, записаться в проект "Московское долголетие" или перевести ребенка в другую школу.

Дополнительные опции появились и в сервисе "Электронный дневник". Теперь в нем можно посмотреть расписание на всю неделю и узнать номер кабинета, где пройдут занятия.

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