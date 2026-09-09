Эксперт рассказал, что нужно учитывать при установке зарядной станции для электромобиля

Владельцу электромобиля, который хочет установить зарядную станцию на своем машиноместе, придется самостоятельно оплатить все расходы на ее установку, строительно-монтажные работы и электроэнергию. Об этом рассказал председатель правления Ассоциации производителей и операторов электрозарядных станций Армен Сафарян.

При подключении станции также учитывают возможности электросети дома. При росте общей нагрузки мощность зарядки можно ограничить.

Для владельца станции устанавливается отдельный счетчик, поэтому расходы на зарядку не попадут в квитанции соседей. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.