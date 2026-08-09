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09 августа, 17:30

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Площадкой фестиваля "ИТ-Пикник" стал музей-заповедник "Коломенское"

Площадкой фестиваля "ИТ-Пикник" стал музей-заповедник "Коломенское"

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Площадкой фестиваля "ИТ-Пикник" стал музей-заповедник "Коломенское". Там богатая история соединилась с технологиями будущего. Мероприятие от Т-банка собрало около 30 тысяч участников. В первую очередь, это специалисты индустрии – разработчики, тестировщики, инженеры, дизайнеры и аналитики.

Идея фестиваля – в открытости для всех, кому интересны новые технологии и наука. Специалисты привели с собой друзей и родных. Детей заинтересовали парк профессий, шахматные площадки, музыкальные лаборатории, спортивные зоны и мастер-классы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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