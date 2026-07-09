В РСТ сообщили, что россияне не планируют отказываться от поездок в Китай

Россияне не планируют отказываться от поездок в Китай из-за наводнения. Об этом сообщили в Российском союзе туриндустрии. По данным организации, среди российских туристов, которые сейчас находятся в стране, пострадавших нет.

В начале июля тайфун принес в южные регионы Китая проливные дожди. На нескольких водохранилищах были повреждены или прорваны дамбы, власти объявили наивысший красный уровень предупреждения о наводнении. Жертвами стихии стали почти 40 человек.

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