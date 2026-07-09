Асфальт впервые за 9 лет заменят на Пречистенской набережной в Москве. Работы проведут на территории площадью 40 тысяч квадратных метров. Там также нанесут новую дорожную разметку.

После этого набережную благоустроят. Работы проходят в Хамовниках в рамках обновления городских набережных. Специалисты адаптируют дорожную и пешеходную инфраструктуру к современным стандартам.

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