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09 июля, 12:30

Город

Асфальт впервые за 9 лет заменят на Пречистенской набережной в Москве

Асфальт впервые за 9 лет заменят на Пречистенской набережной в Москве

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Асфальт впервые за 9 лет заменят на Пречистенской набережной в Москве. Работы проведут на территории площадью 40 тысяч квадратных метров. Там также нанесут новую дорожную разметку.

После этого набережную благоустроят. Работы проходят в Хамовниках в рамках обновления городских набережных. Специалисты адаптируют дорожную и пешеходную инфраструктуру к современным стандартам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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