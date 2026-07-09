Летняя студия Москвы 24 откроется на Тверской улице 11 июля

Летняя студия телеканала Москва 24 начнет работу на Тверской улице 11 июля. Ее главной особенностью стала сферическая конструкция с зеркальными панелями.

На площадке будут проходить кинопоказы, лекции и встречи с экспертами. По выходным посетители смогут увидеть, как устроена телевизионная работа изнутри, а также попробовать себя в роли ведущих.

Проект создан совместно с комплексом градостроительной политики и строительства в рамках программы "Лето в Москве". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.