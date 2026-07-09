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09 июля, 07:30

Политика

Новости мира: Трамп заявил, что США больше не хотят вести торговлю с Испанией

Новости мира: Трамп заявил, что США больше не хотят вести торговлю с Испанией

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Дональд Трамп заявил, что США больше не намерены вести торговлю с Испанией. Американский лидер также обвинил Мадрид в недостаточном вкладе в НАТО, назвав страну "безнадежным случаем" и "ужасным партнером".

Как сообщает издание Reuters, причиной резкой реакции президента США стал отказ Испании выполнить новый целевой показатель НАТО по расходам на оборону в размере 5% ВВП.

Иран заявил о нанесении ударов по военным базам США в Кувейте и Бахрейне. Об этом сообщили местные СМИ. Атака произошла спустя несколько часов после того, как американская сторона нанесла удары по различным районам Ирана.

Об этих и других темах – в эфире телеканала Москва 24.

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