Новости градостроительного комплекса Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

В Краснопахорском районе построят больше 5 километров дорог для обслуживания промышленного кластера, сообщил Сергей Собянин. В рамках проекта сделают новые проезды, остановки городского транспорта, тротуары, уличное освещение. В ТИНАО уже готовят площадку для строительства новых дорог, а завершить работы планируется в 2027 году.

"В этом году День строителя отмечает юбилей – 70-летие, и мы посвятим целый месяц профессионалам, благодаря которым наш город с каждым днем становится красивее и комфортнее. За последние 15 лет в столице введено в эксплуатацию более 170 миллионов квадратных метров недвижимости, построено и реконструировано 127 станций метрополитена и МЦК, а также свыше 1,6 тысячи километров дорог. За этими результатами стоят тысячи специалистов и основная задача месяца градостроительства – рассказать о людях, которые создают современную Москву", – сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Тоннели второго этапа Троицкой линии метро прокладывают три комплекса диаметром 6 метров – "Натали", "Ольга" и "Татьяна". В частности, щит "Натали" уже прошел первые 260 метров между будущими станциями "Ватутинки" и "Кедровая".