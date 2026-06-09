График работы соцучреждений Москвы изменится 12 июня

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09 июня, 22:15

Транспорт

Обсуждение отмены штрафов за парковку при техническом сбое продлится до 26 июня

Обсуждение отмены штрафов за парковку при техническом сбое продлится до 26 июня

Автоэксперт объяснил, как будет работать отмена штрафов за неоплату парковки в России

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Обсуждение поправок Минтранса об отмене штрафов за неоплаченную парковку продлится до 26 июня. Если инициативу примут, водители смогут оплатить парковку в течение суток с момента ее начала, а в случаях, когда платеж не прошел по независящим от автомобилиста причинам, их освободят от штрафа и оплаты.

Сейчас на оплату парковки отводится пять минут. За нарушение предусмотрен штраф в размере 5 тысяч рублей. В Москве водители могут изменить данные парковочной сессии через приложение "Парковки России", однако даже это не всегда помогает избежать штрафа при технических сбоях.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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