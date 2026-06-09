09 июня, 22:15Транспорт
Обсуждение отмены штрафов за парковку при техническом сбое продлится до 26 июня
Обсуждение поправок Минтранса об отмене штрафов за неоплаченную парковку продлится до 26 июня. Если инициативу примут, водители смогут оплатить парковку в течение суток с момента ее начала, а в случаях, когда платеж не прошел по независящим от автомобилиста причинам, их освободят от штрафа и оплаты.
Сейчас на оплату парковки отводится пять минут. За нарушение предусмотрен штраф в размере 5 тысяч рублей. В Москве водители могут изменить данные парковочной сессии через приложение "Парковки России", однако даже это не всегда помогает избежать штрафа при технических сбоях.
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