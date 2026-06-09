График работы соцучреждений Москвы изменится 12 июня

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09 июня, 14:25

Общество

"Интервью": Олег Леонов – о работе с молодежью и кадрах

"Интервью": Олег Леонов – о работе с молодежью и кадрах

"Интервью": Эдуард Казымов – о Народной программе партии "Единая Россия"

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В Москве проходит итоговый форум партии "Единая Россия" "Есть результат!". На нем подводят итоги реализации Народной программы.

Как в столице выстроена работа с молодежью? С какого возраста детям нужно прививать семейные ценности? Какие специальности сейчас самые востребованные и как московские предприятия взращивают свои кадры?

Об этом – в программе "Интервью" с советником ректора НИУ ВШЭ, журналистом и сторонником партии Олегом Леоновым.

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