"Интервью": Олег Леонов – о работе с молодежью и кадрах

В Москве проходит итоговый форум партии "Единая Россия" "Есть результат!". На нем подводят итоги реализации Народной программы.

Как в столице выстроена работа с молодежью? С какого возраста детям нужно прививать семейные ценности? Какие специальности сейчас самые востребованные и как московские предприятия взращивают свои кадры?

Об этом – в программе "Интервью" с советником ректора НИУ ВШЭ, журналистом и сторонником партии Олегом Леоновым.