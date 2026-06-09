Автоэксперт объяснил, как будет работать отмена штрафов за неоплату парковки в России

Штрафы за неоплату парковки в России могут отменить, если водитель не смог внести деньги по независящим от него причинам. Предполагается, что алгоритм будет автоматически фиксировать время остановки и стоянки автомобиля, исключая человеческий фактор при оценке таких ситуаций. Об этом рассказал автоэксперт Егор Васильев.

Некоторые из предлагаемых нововведений уже действуют в Москве. Если водитель не успел вовремя оплатить парковку, он может изменить данные парковочной сессии в приложении "Парковки России". Через главное меню можно скорректировать время начала и окончания парковки, а также номер автомобиля или номер парковочной зоны.

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