Москвичам напомнили о возможности изменить время парковочной сессии в "Парковках России"

У московских водителей есть возможность изменить время парковочной сессии в приложении "Парковки России", если водитель не успел оплатить парковку вовремя. Об этом напомнил пресс-секретарь "Московского паркинга" Филипп Конюхов.

В главном меню приложения можно исправить время начала парковочной сессии, время ее завершения, а также номер автомобиля или номер парковочной зоны. Алгоритм обработки данных будет исключать человеческий фактор из оценки времени стоянки автомобиля.

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