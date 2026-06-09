09 июня, 12:30Транспорт
Москвичам напомнили о возможности изменить время парковочной сессии в "Парковках России"
У московских водителей есть возможность изменить время парковочной сессии в приложении "Парковки России", если водитель не успел оплатить парковку вовремя. Об этом напомнил пресс-секретарь "Московского паркинга" Филипп Конюхов.
В главном меню приложения можно исправить время начала парковочной сессии, время ее завершения, а также номер автомобиля или номер парковочной зоны. Алгоритм обработки данных будет исключать человеческий фактор из оценки времени стоянки автомобиля.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.