Стали известны гонорары российских артистов за новогодние выступления

Новогодние корпоративы становятся одним из самых прибыльных периодов для российских артистов. По данным ивент-агентств, за концерт Филиппа Киркорова продолжительностью 1 час просят около 20 миллионов рублей. В эту сумму не входят расходы на транспорт, проживание, оборудование и другие пункты райдера. Столько же могут стоить выступления Димы Билана, Сергея Лазарева, Вани Дмитриенко и Татьяны Булановой.

Самый высокий гонорар в списке у Надежды Кадышевой. За одно выступление артистки заказчикам придется заплатить около 40 миллионов рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.