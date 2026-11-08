Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 ноября, 23:30

Шоу-бизнес

Стали известны гонорары российских артистов за новогодние выступления

Стали известны гонорары российских артистов за новогодние выступления

"Интервью": Олег Газманов – о критике и старых песнях

Официанты московских ресторанов назвали звезд, которые редко оставляют чаевые

Певица Татьяна Буланова дала концерт в Кремлевском дворце и собрала полный зал

Защита Лерчек намерена добиваться разрешения на лечение рака за рубежом

Онколог заявила, что блогера Лерчек могла бы спасти CAR-T-терапия в Китае

Защита блогера Лерчек будет добиваться отмены приговора в кассации

Мосгорсуд оставил в силе условный срок для Лерчек

Прокуратура настаивает на ужесточении обвинительного приговора блогеру Лерчек

Защита заявила об ухудшении состояния здоровья блогера Лерчек

Новогодние корпоративы становятся одним из самых прибыльных периодов для российских артистов. По данным ивент-агентств, за концерт Филиппа Киркорова продолжительностью 1 час просят около 20 миллионов рублей. В эту сумму не входят расходы на транспорт, проживание, оборудование и другие пункты райдера. Столько же могут стоить выступления Димы Билана, Сергея Лазарева, Вани Дмитриенко и Татьяны Булановой.

Самый высокий гонорар в списке у Надежды Кадышевой. За одно выступление артистки заказчикам придется заплатить около 40 миллионов рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
шоу-бизнесвидеоАрина УстюковаЕкатерина Кузнеченкова

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика