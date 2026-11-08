Заммэра Горбенко поздравил ветеранов спорта с профессиональным праздником

8 ноября в России отмечают День ветеранов спорта. Заммэра столицы Александр Горбенко поздравил тех, кто посвятил свою жизнь спорту, подготовке чемпионов и развитию спортивного движения в стране.

Он отметил, что ветераны прославляли страну на крупнейших соревнованиях, воспитывали чемпионов и служили примером для новых поколений. Горбенко поблагодарил всех, кто своим трудом и талантом вносил и продолжает вносить вклад в развитие спорта в Москве.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

