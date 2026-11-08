Манул Тимофей из Московского зоопарка на зажировке набрал 2 кг

Манул Тимофей из Московского зоопарка набрал 2 килограмма к зиме. Сейчас его вес превышает 6 килограммов.

Объем порций увеличили, но рацион остался прежним. Тимофей получает лабораторных грызунов и перепелов. По словам начальника отдела "Млекопитающие" Михаила Брагина, к декабрю-январю вес манула может приблизиться к 7 килограммам.

Зимой мех Тимофея становится гуще и приобретает более рыжий оттенок, а полоски на шерсти выглядят менее отчетливо. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.