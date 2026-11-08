Юрист рассказал, какое наказание грозит за нецензурные наклейки на авто

Автомобилистам может грозить штраф за нецензурные надписи и наклейки на машинах, рассказал автоюрист Лев Воропаев. Такие действия могут квалифицировать как мелкое хулиганство. Нарушителям грозит штраф от 500 до 1 тысячи рублей или административный арест на срок до 15 суток.

Если владелец автомобиля самостоятельно распространяет в интернете видео с нецензурными выражениями, ему может грозить штраф от 30 до 100 тысяч рублей.

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