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08 ноября, 08:00

Транспорт

Юрист рассказал, какое наказание грозит за нецензурные наклейки на авто

Юрист рассказал, какое наказание грозит за нецензурные наклейки на авто

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Автомобилистам может грозить штраф за нецензурные надписи и наклейки на машинах, рассказал автоюрист Лев Воропаев. Такие действия могут квалифицировать как мелкое хулиганство. Нарушителям грозит штраф от 500 до 1 тысячи рублей или административный арест на срок до 15 суток.

Если владелец автомобиля самостоятельно распространяет в интернете видео с нецензурными выражениями, ему может грозить штраф от 30 до 100 тысяч рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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