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08 октября, 16:30

Общество

Зарплаты курьеров в России за год выросли на 40%

Зарплаты курьеров в России за год выросли на 40%

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Зарплаты курьеров в России за год выросли на 40%. В среднем по стране работодатели предлагают им около 190 тысяч рублей в месяц при полной занятости.

В Москве традиционно зарплаты выше. Автокурьеры получают от 150 до 350 тысяч. Пешие поменьше – от 105 до 200 тысяч.

Такими данными поделились популярные сервисы по поиску работы. По мнению экспертов, рост зарплат связан с развитием сферы доставки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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