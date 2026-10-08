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08 октября, 14:30

Общество

В Москве простились с Анатолием Кашпировским

В Москве простились с Анатолием Кашпировским

Психотерапевт Шуров рассказал, что Кашпировский проводил многие сеансы бесплатно

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На Троекуровском кладбище началось прощание с Анатолием Кашпировским

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В Москве завершилось прощание с Анатолием Кашпировским. Церемония прошла на Троекуровском кладбище. Проститься с психотерапевтом пришли родственники, друзья и те, кто помнил его по телевизионным эфирам 1980–1990-х годов. В тот период Кашпировский получил всесоюзную известность как телевизионный "целитель".

Кашпировский скончался 3 октября на 88-м году жизни в реанимации Боткинской больницы. В медучреждение его госпитализировали экстренно. Причиной смерти стал рак желудка.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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