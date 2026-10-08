На Троекуровском кладбище началось прощание с Анатолием Кашпировским

На Троекуровском кладбище прощаются с Анатолием Кашпировским – знаменитым советским психотерапевтом. Церемония проходит в закрытом режиме, но на территории уже много людей, которые пришли проститься.

В конце 1980-х годов Кашпировский получил колоссальную всесоюзную известность как телевизионный целитель. Его имя стало нарицательным для массового гипноза и веры в исцеление. По оценкам самого вещателя, выпуски посмотрели около 300 миллионов человек. Кашпировский умер 3 октября в возрасте 87 лет.

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