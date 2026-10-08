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08 октября, 22:45

Общество

Юрист объяснила, какая ответственность грозит несовершеннолетним руферам

Юрист объяснила, какая ответственность грозит несовершеннолетним руферам

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За проникновение на закрытые территории и порчу имущества подросткам-руферам может грозить штраф или уголовная ответственность. Если нарушителю меньше 14 лет, за его действия отвечают родители, а самого ребенка могут поставить на профилактический учет.

Подростки от 14 до 16 лет должны самостоятельно возмещать причиненный ущерб, если у них есть личный доход. Если его нет, платить придется семье. Для подростков от 16 до 18 лет ответственность может быть строже, вплоть до уголовной.

Юрист Алена Коробейникова отметила, что в случае повреждения имущества действия подростка могут квалифицировать как административное правонарушение или хулиганство. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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