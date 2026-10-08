В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в Москве 8 октября

Наиболее плотное движение 8 октября наблюдается на Ярославском, Ленинградском и Дмитровском шоссе в сторону центра, а также на внешней стороне ТТК в районе Лефортовского тоннеля. Об этом сообщил ведущий специалист Ситуационного центра ЦОДД Андрей Топс.

Днем локальные затруднения возможны в районе ремонтных работ на Ленинградском шоссе, а также в центральной части города в пределах Садового

кольца. В вечерний разъезд ожидаются затруднения по направлению в область на радиальных трассах. Осложнить движение могут строительные работы на Шереметьевской улице, а также аварии на магистралях при выезде из города.

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