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08 октября, 08:00

Спорт

Фигурист Гуменник показал два четверных прыжка на тренировке в Казахстане

Фигурист Гуменник показал два четверных прыжка на тренировке в Казахстане

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Российский фигурист Петр Гуменник исполнил два четверных прыжка на тренировке перед турниром в Казахстане. Также накануне старта тренировались Глеб Лутфуллин и Владислав Дикиджи.

Тренеры считают, что российские спортсмены могут занять все три призовых места. Короткую программу мужчины исполнят 8 октября.

В женском турнире Россию представят Александра Трусова, Мария Захарова и Дина Хуснутдинова. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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