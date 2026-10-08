Фигурист Гуменник показал два четверных прыжка на тренировке в Казахстане

Российский фигурист Петр Гуменник исполнил два четверных прыжка на тренировке перед турниром в Казахстане. Также накануне старта тренировались Глеб Лутфуллин и Владислав Дикиджи.

Тренеры считают, что российские спортсмены могут занять все три призовых места. Короткую программу мужчины исполнят 8 октября.

В женском турнире Россию представят Александра Трусова, Мария Захарова и Дина Хуснутдинова. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.