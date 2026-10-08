Пастор из ЮАР предсказал конец света на октябрь 2026 года

Южноафриканский пастор Джошуа Млакела вновь назвал дату конца света. По его словам, вознесение человечества произойдет 12 и 13 октября.

Ранее пастор предсказывал апокалипсис в сентябре 2025 года. Тогда некоторые его последователи, поверив в пророчество, продавали недвижимость и увольнялись с работы в ожидании судного дня.

Несбывшееся предсказание Млакела объяснил тем, что высшие силы решили дать людям еще один шанс на покаяние. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

