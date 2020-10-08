Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

Водный патруль ЦОДД за 5 месяцев с начала сезона летней речной навигации прошел 11 тысяч километров в акватории Москвы. Сотрудники зафиксировали более 200 неисправностей и загрязнений. Катер Водного патруля дежурит ежедневно, а его основной маршрут проходит от причала "Парк Фили" до причала "Новоспасский".

"В проект "Москва – область" интегрируют маршруты, которые связывают ближайшее Подмосковье со столицей. Сегодня действуют свыше 60 таких маршрутов, которые обслуживают более 470 современных автобусов российского производства. Их специально закупили для этого проекта. Благодаря увеличению провозной способности поездки между регионами становятся более комфортными и удобными", – рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

За первый месяц работы Рублево-Архангельской линии метро нагрузка на отдельные соседние станции снизилась до 27%. Свободнее стало на БКЛ, МЦК и Таганско-Краснопресненской линии.