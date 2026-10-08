Новости градостроительного комплекса Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

Второй вестибюль станции БКЛ "Рижская" будет построен в футуристическом стиле, сообщил Сергей Собянин. Объект готов более чем на 50%: завершена проходка эскалаторного тоннеля, идет устройство монолита. Благодаря новому вестибюлю у пассажиров появится комфортная пересадка между метро и МЦД.

"Проходка между будущими станциями "Ватутинки" и "Кедровая" Троицкой линии метро началась в мае. Сейчас тоннелепроходческий комплекс "Натали" прошел 980 метров из запланированных 2,55 километра. Для защиты тоннеля от возможного влияния карстовых процессов проходчики используют высокоточную железобетонную обделку с дополнительной внутренней металлической оболочкой. В следующем году приступим к проходке левого тоннеля", – сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

На верхнем уровне Крутицкой набережной строится 500-метровая пешеходная зона с амфитеатром и двумя смотровыми площадками. С нового участка набережной откроется живописный вид на реку и противоположный берег.