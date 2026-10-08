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08 октября, 14:30

Транспорт

Новости градостроительного комплекса Москвы

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Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

Второй вестибюль станции БКЛ "Рижская" будет построен в футуристическом стиле, сообщил Сергей Собянин. Объект готов более чем на 50%: завершена проходка эскалаторного тоннеля, идет устройство монолита. Благодаря новому вестибюлю у пассажиров появится комфортная пересадка между метро и МЦД.

"Проходка между будущими станциями "Ватутинки" и "Кедровая" Троицкой линии метро началась в мае. Сейчас тоннелепроходческий комплекс "Натали" прошел 980 метров из запланированных 2,55 километра. Для защиты тоннеля от возможного влияния карстовых процессов проходчики используют высокоточную железобетонную обделку с дополнительной внутренней металлической оболочкой. В следующем году приступим к проходке левого тоннеля", – сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

На верхнем уровне Крутицкой набережной строится 500-метровая пешеходная зона с амфитеатром и двумя смотровыми площадками. С нового участка набережной откроется живописный вид на реку и противоположный берег.

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