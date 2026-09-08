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08 сентября, 21:00

Общество

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 8 сентября

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 8 сентября

"Московский патруль": житель столицы пожаловался на недобросовестных квартирантов

Столичным водителям напомнили о правилах при встрече с лосем

Температура воздуха достигнет 22 градусов в Москве 9 сентября

Врач рассказал о новом порядке прохождения медосмотра для сдачи ГТО

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Заморозки ожидаются в столичном регионе в ночь на 9 сентября. При этом днем 10-го числа воздух прогреется до 25 градусов.

Рэпер Navai (настоящее имя – Наваи Бакиров. – Прим. ред.) возместил ущерб от ДТП на Зубовском бульваре, в результате которого он повредил светофор и два дорожных знака. Музыкант выплатил городу 91 тысячу рублей.

Большой мотофестиваль пройдет в столице 19 сентября. Он станет финальным событием мотосезона в городе. Колонна проедет по Садовому кольцу со стартом и финишем на проспекте Академика Сахарова.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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