Синоптик объяснил резкое похолодание в столичном регионе

Причиной похолодания в столичном регионе стал циклон, который принес холодный воздух с Баренцева моря. По словам начальника отдела управления в кризисных ситуациях Гидрометцентра России Анатолия Цыганкова, нынешнее снижение температуры не связано напрямую с наступлением осени.

Он отметил, что подобные температурные колебания уже происходили в апреле и августе. Холодная погода продержится несколько дней, после чего циклон уйдет, а юго-западные воздушные потоки снова принесут тепло.

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