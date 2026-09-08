Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 сентября, 14:15

Общество

Синоптик объяснил резкое похолодание в столичном регионе

Синоптик объяснил резкое похолодание в столичном регионе

"Деньги 24": более 700 россиян установили самозапрет на азартные игры

Следы медведей заметили в Подмосковье

"Деньги 24": аудитория выросла у половины российских блогеров в 2026 году

Температура резко изменится в Москве за сутки

Мосгаз помогает подготовить объекты ДНР и ЛНР к зиме

Специалисты рассказали москвичам, как действовать при встрече с лосями

В Химках балкон на 34-м этаже жилого дома построили без проекта

Москвичей предупредили о влиянии перепадов погоды на самочувствие

Цифра дня: 7,8 градуса

Причиной похолодания в столичном регионе стал циклон, который принес холодный воздух с Баренцева моря. По словам начальника отдела управления в кризисных ситуациях Гидрометцентра России Анатолия Цыганкова, нынешнее снижение температуры не связано напрямую с наступлением осени.

Он отметил, что подобные температурные колебания уже происходили в апреле и августе. Холодная погода продержится несколько дней, после чего циклон уйдет, а юго-западные воздушные потоки снова принесут тепло.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществопогодагородвидеоРоман КарловНаталия Шкода

В РФ попал устойчивый к лекарствам штамм туберкулеза

Ранее его замечали на территории Белоруссии, где он впервые был найден в 2006 году

Эксперты уточняют: прогнозировать дальнейшее распространение штамма пока сложно

Читать
закрыть

Почему техногении боятся бесконтрольного ИИ?

Эксперты выступили с жестким предупреждением о рисках

Читать
закрыть

Каким автомобилям угрожает бензин ниже класса "Евро-5"?

Этот бензин отличается от Евро-2–4 содержанием серы, свинца и некоторых металлов

Наибольшему воздействию такого топлива подвержены современные модели

Читать
закрыть

Как высыпаться, живя рядом с шумными дорогами?

Чтобы нормализовать ночной отдых, можно улучшить звукоизоляцию

Еще вариант – приобрести беруши

Читать
закрыть

Теневой прокат голливудского кино в РФ под угрозой закрытия

Эксперты уверены: практика прекратится в течение ближайших двух-трех месяцев

В отрасли уже обсуждается новая модель работы залов

Читать
закрыть

Действительно ли "Оземпик" способен убить человека?

Жительница Краснодара связала серьезные проблемы со здоровьем с курсом инъекций

Эксперты уверены: иногда из-за препарата может возникнуть желчекаменная болезнь

Читать
закрыть

Чем может обернуться привычка подкармливать зверьков в парках?

Белки покусали свыше 500 россиян за последний год

Главная опасность укуса лесными животными – вирус бешенства

Читать
закрыть

Хоррор-квесты в лесу завоевали популярность у москвичей

Локация, игра актеров позволяют погрузиться в атмосферу, провоцируя выброс адреналина

Эксперты уточняют: реакция на страх приносит сильное возбуждение, а потом эйфорию

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика