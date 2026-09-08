Москвичей предупредили о влиянии перепадов погоды на самочувствие

Резкие изменения погоды могут ухудшать самочувствие метеозависимых людей. В первую очередь это связано с перепадами атмосферного давления, рассказал доктор медицинских наук, терапевт, эндокринолог Антон Ершов.

По словам специалиста, особенно чувствительны к таким изменениям люди с повышенным артериальным давлением. Перепады могут провоцировать головную боль, влиять на давление, сон и общее самочувствие. Если такая реакция повторяется, врач рекомендует проверить, правильно ли подобрана терапия.

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