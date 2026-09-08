Участники проекта "Активный гражданин" выберут любимый напиток

Гастрономическое голосование проходит на платформе "Активный гражданин". Москвичи могут выбрать любимый натуральный сок, лимонад, детскую питьевую воду и лучший напиток.

Чтобы проголосовать, нужно войти на сайт "Активный гражданин" через аккаунт на mos.ru и открыть раздел с голосованием. Все кандидаты проходят отбор: лабораторные исследования, профессиональную дегустацию и проверку документации.

В финале – 90 претендентов. Победители смогут разместить на упаковке своей продукции знак "Московское качество". За участие в голосовании начисляют баллы программы "Миллион призов". Их можно обменять на товары и услуги, пополнить карту "Тройка" или направить на благотворительность.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.