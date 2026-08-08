Новости регионов: численность медуз резко выросла в Анапе

В Анапе и Азовском море резко увеличилось количество медуз. По словам специалистов, благоприятные условия для них создали высокая температура воды и повышение солености из-за маловодья Дона и Кубани.

В Хабаровском крае очевидцы сняли водяной смерч над озером Гасси. На кадрах видно, как вихрь поднимается над поверхностью воды.

В Орле сильный ливень с грозой привел к подтоплению улиц и придомовых территорий. Городская канализация не справилась с объемом воды. В некоторых районах произошло временное отключение электричества.

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