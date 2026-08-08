Суд в Москве обязал пенсионерку выселить из квартиры каймана, удава и лису

В Москве у пенсионерки могут изъять экзотических животных, которых она держала в квартире. Всего в жилье находилось более 20 животных, в том числе удав, лиса и кайман. На женщину жаловались соседи из-за неприятного запаха и большого количества собак.

С иском в суд обратилось ГБУ "Жилищник". Суд обязал пенсионерку привести квартиру в порядок и освободить ее от питомцев.

В Департаменте природопользования Москвы заявили, что экзотические животные содержались незаконно. Если решение суда не будет исполнено, животных могут изъять. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.