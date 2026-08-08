Движение транспорта ограничат в нескольких районах Москвы 8 и 9 августа

В центре, на западе и северо-западе Москвы 8 и 9 августа временно ограничат движение транспорта, сообщили в столичном Дептрансе. Ограничения связаны с проведением соревнований по триатлону.

8 августа движение на ряде улиц, набережных и мостов будут поэтапно перекрывать с 6:00 до 23:30. Ограничения затронут Крылатскую улицу, Нижние Мнёвники, Звенигородское шоссе, Смоленскую площадь, а также другие участки.

9 августа с 7:00 до 20:30 нельзя будет проехать по Крылатской улице. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.