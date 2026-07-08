Новак заявил, что нефтяные компании доставляют топливо потребителям в приоритетном порядке

Крупные нефтяные компании доставляют топливо потребителям в приоритетном порядке. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак в ходе совещания Владимира Путина с правительством.

Также топливо поставляют в регионы, где преобладают независимые операторы АЗС. По словам Новака, ситуация с топливом в России частично стабилизирована, но пока остается непростой. Власти продолжают принимать меры.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.