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08 июля, 18:15

Транспорт

Работа аэропорта Сочи стабилизировалась после ограничений

Работа аэропорта Сочи стабилизировалась после ограничений

Ночная репетиция парада трамваев прошла в Москве

Более 70 самолетов ожидают вылета из Сочи

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Интенсивность движения на дорогах Москвы 8 июля составила 3 балла

Аэропорт Сочи работает в штатном режиме. За последние сутки воздушная гавань приняла 8 рейсов, отправила 20 и обслужила около 5 тысяч пассажиров.

Ранее с 7 июля было отменено более 60 рейсов. Большинство самолетов, находившихся на запасных аэродромах, уже вылетели в Сочи. Сейчас диспетчеры и авиаперевозчики продолжают работу, чтобы как можно быстрее отправить задержанные рейсы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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