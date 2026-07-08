Работа аэропорта Сочи стабилизировалась после ограничений

Аэропорт Сочи работает в штатном режиме. За последние сутки воздушная гавань приняла 8 рейсов, отправила 20 и обслужила около 5 тысяч пассажиров.

Ранее с 7 июля было отменено более 60 рейсов. Большинство самолетов, находившихся на запасных аэродромах, уже вылетели в Сочи. Сейчас диспетчеры и авиаперевозчики продолжают работу, чтобы как можно быстрее отправить задержанные рейсы.

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