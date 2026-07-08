Суперциклон с рекордными осадками надвигается на Москву

Редкий суперциклон приближается к Москве. Он принесет в столичный регион сильные дожди. Пик непогоды придется на выходные, 11 и 12 июля.

По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, такие явления в летний сезон возникают не чаще одного раза в 10 лет. По некоторым оценкам, за выходные в столичном регионе может выпасть три четверти месячной нормы осадков.

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