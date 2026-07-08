В МОК заявили о разном порядке возвращения спортсменов из РФ к международным соревнованиям

Возвращение российских спортсменов на международные соревнования будет проходить по-разному в каждой спортивной федерации. Об этом заявил спортивный директор МОК Пьер Дюкре.

По его словам, это связано с тем, что у федераций отличаются подходы к допуску юниоров и взрослых спортсменов. МОК намерен отдельно прорабатывать вопросы возвращения как в личных, так и в командных дисциплинах.

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