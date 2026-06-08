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08 июня, 08:00

Общество

Родители в России могут вернуть часть средств за путевку в детский лагерь

Родители в России могут вернуть часть средств за путевку в детский лагерь

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Родители могут оформить налоговый вычет за детские лагеря, если предлагаемая в них образовательная программа соответствует требованиям законодательства России. Выплата доступна в случае, если лагерь имеет лицензию на образовательную деятельность. Максимальная сумма возврата составляет 14,3 тысячи рублей за одного ребенка в год.

Также можно получить налоговый вычет за спортивные сборы и секции. Для этого организатор должен входить в перечень Минспорта. Максимальная сумма возврата по этому направлению достигает 19,5 тысячи рублей в год.

Расходы на санаторные лагеря с медицинскими процедурами можно включить в вычет на лечение. В этом случае родители могут вернуть 13% от стоимости услуг, если медицинская составляющая указана в договоре и платежных документах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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