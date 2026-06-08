08 июня, 07:30Общество
Москвичи стали чаще привозить лекарства из зарубежных туров
Список покупок, которые москвичи везут из зарубежных туров, сильно изменился. Теперь в чемоданах туристов часто можно найти лекарства, витамины и биологически активные добавки от иностранных производителей.
Заведующий кафедрой фармакологии факультета фундаментальной медицины МГУ Олег Медведев объяснил это жесткими требованиями для врачей при назначении препаратов и ощущением, что российские лекарства могут быть ниже качеством.
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