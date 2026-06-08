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08 июня, 07:15

Транспорт

В Минцифры предложили использовать биометрию для аренды самокатов

В Минцифры предложили использовать биометрию для аренды самокатов

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В Минцифры предложили использовать биометрию для аренды самокатов. В ведомстве уже прорабатывают и тестируют новый механизм подтверждения личности.

Система будет срабатывать выборочно, например, при подозрении, что электросамокатом управляет несовершеннолетний.

Для верификации в приложениях кикшеринга останутся и другие способы, так как использование биометрии может быть только добровольным по закону.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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