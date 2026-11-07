Спортивный фестиваль "809" прошел в рамках Молодежного дня на неделе "Народы России"

Дроны, шашки и автоспорт: 7 ноября рядом с Национальным центром "Россия" состоялся спортивно-технологический праздник "809". Он стал частью Молодежного дня в рамках проходящей в Москве Международной недели "Народы России".

Гостей ждали интерактивные площадки, объединившие традиционные ценности, современные технологии и спортивные состязания. Посетители увидели выступления профессионалов в экстремальных дисциплинах: ВМХ, самокатному спорту и скейтбордингу. Также спортсмены показали сложные элементы штурмового альпинизма на многоуровневых конструкциях, а для любителей командных игр устроили турниры по лазертагу.

Кроме того, на площадке можно было освоить фланкировку шашкой, узнать о FPV-пилотировании и проверить свои навыки управления дроном.

Отдельной точкой притяжения стала зона отечественного автоспорта. В центре экспозиции оказался спорткар BR03, спроектированный российскими инженерами для гонок на выносливость. Здесь же поставили профессиональные автосимуляторы, где каждый желающий мог ощутить себя пилотом гоночного трека.

С участниками фестиваля пообщалась ведущая Москвы онлайн Татьяна Сальникова.