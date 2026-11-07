Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 ноября, 15:40

События

Спортивный фестиваль "809" прошел в рамках Молодежного дня на неделе "Народы России"

Спортивный фестиваль "809" прошел в рамках Молодежного дня на неделе "Народы России"

Забег "Вместе" прошел на ВДНХ в честь Дня народного единства

Олимпийская чемпионка Мария Шурочкина находится в реанимации после пожара

Норвегия уступит место России на молодежном чемпионате мира по хоккею

Россия заменит Норвегию на молодежном ЧМ по хоккею

Олимпийская чемпионка Шурочкина пострадала при пожаре в столичной квартире

Молодежная сборная России обыграла Белоруссию и завоевала Кубок будущего

"Спартак" обыграл "Акрон" в матче 14-го тура РПЛ

Новости спорта: молодежная сборная России по хоккею выиграла Кубок будущего

На обновленном стадионе имени Стрельцова прошел первый футбольный матч

Дроны, шашки и автоспорт: 7 ноября рядом с Национальным центром "Россия" состоялся спортивно-технологический праздник "809". Он стал частью Молодежного дня в рамках проходящей в Москве Международной недели "Народы России".

Гостей ждали интерактивные площадки, объединившие традиционные ценности, современные технологии и спортивные состязания. Посетители увидели выступления профессионалов в экстремальных дисциплинах: ВМХ, самокатному спорту и скейтбордингу. Также спортсмены показали сложные элементы штурмового альпинизма на многоуровневых конструкциях, а для любителей командных игр устроили турниры по лазертагу.

Кроме того, на площадке можно было освоить фланкировку шашкой, узнать о FPV-пилотировании и проверить свои навыки управления дроном.

Отдельной точкой притяжения стала зона отечественного автоспорта. В центре экспозиции оказался спорткар BR03, спроектированный российскими инженерами для гонок на выносливость. Здесь же поставили профессиональные автосимуляторы, где каждый желающий мог ощутить себя пилотом гоночного трека.

С участниками фестиваля пообщалась ведущая Москвы онлайн Татьяна Сальникова.

Читайте также
спортгородвидеоМосква онлайнТатьяна Сальникова

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика