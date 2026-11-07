Александр Горбенко сообщил о турнире по борьбе в Москве

Соревнования по вольной и греко-римской борьбе проходят в "Лужниках". Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко.

Всего зрители увидят 16 схваток, в том числе три титульных поединка. В турнире также участвуют лидеры сборной Ирана по греко-римской борьбе. Соревнования дают москвичам возможность увидеть выступления титулованных спортсменов и перспективных юниоров.

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