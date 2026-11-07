Московское "Торпедо" проведет первый матч на обновленном стадионе

Московское "Торпедо" 7 ноября проведет первый домашний матч на стадионе после семи лет перерыва. Арену масштабно реконструировали: на поле уложили газон с автоматическими системами подогрева и полива, оборудовали трибуны.

Для зрителей также предусмотрели семейную инфраструктуру, игровые комнаты и парковки. Вместимость стадиона в концертном режиме составляет до 20 тысяч человек. В строительство вложили 19 миллиардов рублей.

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