Стоимость платных парковок изменится в Москве с 17 декабря

Стоимость платных парковок и динамического тарифа изменится в Москве с 17 декабря. Об этом сообщили в Дептрансе.

Изменения затронут парковки в пределах Третьего транспортного кольца и на нескольких улицах внутри МКАД. При этом на отдельных участках тарифы снизят.

Кроме того, в зону резидентных разрешений включат новые улицы. Благодаря этому больше москвичей смогут парковаться возле дома на приоритетных условиях.

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